Justiça dos EUA detém ex-chefe de campanha de Donald Trump

Paul Manafort, ex-chefe de campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se entregou nesta segunda-feira às autoridades para cumprir uma ordem de detenção parte da investigação da suposta ingerência russa nas eleições do ano passado no país. Um sócio de Manafort, Rick Gate, também envolvido com a campanha presidencial do atual chefe da Casa Branca, se apresentou ao FBI e será indiciado, segundo informam o jornal New York Times e a rede CNN.

Na sexta-feira passada, foi divulgada a aprovação, por parte de um grande júri em Washington, das primeiras acusações dentro da investigação liderada pelo procurador especial Robert Mueller sobre a suposta ingerência russa nas eleições do ano passado nos EUA e os possíveis contatos entre Moscou e a campanha de Trump. De acordo com o jornal The Wall Street Journal, Manafort comparecerá hoje a corte federal de Washington e, entre as acusações que responderá, está a de fraude fiscal.

A investigação de Mueller também cobre as finanças e negócios familiares de Trump, e procura determinar se o presidente incorreu em obstrução da Justiça quando demitiu em maio o então diretor do FBI, James Comey, que liderava o caso da ingerência russa.

Neste domingo, Trump voltou a classificar de “caça às bruxas” a investigação do procurador sobre seus supostos laços com a Rússia. Em mensagens postadas no Twitter, ele pediu que se “faça algo” contra as irregularidades que, segundo ele, foram cometidas por sua rival democrata nas eleições de 2016, Hillary Clinton.

