Jovem nos EUA morre eletrocutada ao usar celular durante banho

Uma adolescente do estado do Texas, nos Estados Unidos, morreu ao usar um celular conectado à tomada enquanto tomava banho de banheira. Madison Coe, de 14 anos e moradora da cidade de Lubbock, morreu durante o fim de semana na casa do seu pai. A família de Madison divulgou o incidente nas redes sociais para tentar prevenir outras mortes por eletrocussão.

A polícia local informou que a vítima aparentava ter sido eletrocutada e que encontrou um celular, cabo de carregador e extensão no banheiro, relatou o jornal Hobbs News-Sun. Donna O’Guinn, avó de Madison, disse em entrevista à TV local KCBD que a jovem ficou com uma marca de queimadura na mão em que segurava o aparelho. “Este tipo de tragédia não precisa acontecer com mais ninguém”, disse O’Guinn.

“Queremos que algo bom surja disto como conscientização de não usar seu telefone celular no banheiro enquanto está plugado e carregando”, acrescentou a avó. “Ela era simplesmente doce com todos e todos a amavam.”

A mãe de Madison, Angela O’Guinn Downs, publicou mensagens em sua página no Facebook mostrando fotos de sua filha e pedindo a conscientização para os perigos fatais de eletrocussão.

(com Reuters)