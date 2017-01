Itamaraty critica muro de Trump entre EUA e México

O Ministério das Relações Exteriores brasileiro divulgou uma nota nesta quinta-feira na qual diz estar “preocupado” com o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de construir um muro na fronteira com o México. A relação entre as duas nações ficou ainda mais abalada após o líder americano decretar o início “imediato” dos passos necessários para erguer a barreira.

“A grande maioria dos países da América Latina mantêm estreitos laços de amizade com o povo dos Estados Unidos”, aponta a nota do Itamaraty. “Por isso, o governo brasileiro recebeu com preocupação a ideia da construção de um muro para separar nações irmãs do nosso continente sem que haja consenso entre ambas.”

A declaração brasileira diz ainda que o país “sempre se conduziu com base na firme crença de que as questões entre povos amigos – como é o caso de Estados Unidos e México – devem ser solucionadas pelo diálogo e pela construção de espaços de entendimento”.

Em junho, o ministro das Relações Exteriores José Serra disse em entrevista concedida ao programa Roda Viva, da TV Cultura, que uma possível vitória de Trump não poderia acontecer. “Não pode acontecer. Não dá”, afirmou o diplomata. Um mês depois, falando ao jornal Correio Braziliense, Serra considerou a possibilidade de o magnata ser eleito “um pesadelo”.

O presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cancelou hoje uma visita a Washington, marcada para a próxima semana, na qual se reuniria com Trump. A desistência aconteceu depois que o americano lhe aconselhou a cancelar o encontro, se não concordasse em pagar pela construção do muro.