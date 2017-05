Irã: moderado Hassan Rouhani é reeleito presidente

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, foi reeleito na sexta-feira, por uma ampla margem de votos. A vitória garante ao clérigo moderado um segundo mandato de quatro anos para implementar sua agenda de maiores liberdades e mais relacionamento com a comunidade internacional.

Aos 68 anos, Rouhani assegurou a vitória com 57% dos votos, correspondente a 23 milhões de eleitores, informou o ministro do Interior, Abdolreza Rahmani Fazli. A disputa levou mais de 70% dos eleitores às urnas e o rival mais próximo no pleito, o conservador Ebrahim Raisi, teve 38% dos votos.

Apesar de ser o representante mais liberal na corrida, assim como em seu primeiro mandato, Rohani deve ficar à margem das principais decisões políticas do líder supremo, o Aiatolá Ali Khamenei. Na semana passada, ele reforçou em discurso que não importa quem se tornará o presidente, desde que o regime iraniano saia vencedor. “No final, um candidato terá a maioria dos votos e ganhará, mas o verdadeiro vencedor neste processo, independentemente de quem ganhar a maioria dos votos, é o povo iraniano – e o principal vencedor é o regime da República Islâmica”, afirmou o Aiatolá.

(Com Estadão Conteúdo)