Intoxicação alimentar afeta 800 refugiados em abrigo no Iraque

Centenas de moradores de um campo de refugiados perto de Mossul, no Iraque, sofreram uma forte intoxicação alimentar na noite dessa segunda-feira. Segundo o ministro da Saúde iraquiano, uma criança e uma mulher morreram e mais 200 pessoas foram hospitalizados em estado grave. Uma investigação tenta descobrir se a comida foi envenenada.

A refeição servida na segunda-feira após o fim do jejum – no Ramadã, o mês sagrado do Islã, os muçulmanos jejuam durante o dia – foi oferecida por uma organização não-governamental e consistia de uma porção de arroz, feijão e carne, além de iogurte e água. Pouco depois, os refugiados começaram a vomitar e sentir fortes dores de estômago.

A Organização das Nações Unidas informou que, ao todo, 752 pessoas foram afetadas pela intoxicação.

A ONG britânica Help the Needy Charitable Trust informou que cerca de 2.000 refeições foram distribuídas no campo de refugiados na segunda-feira. Eles responsabilizaram um restaurante local pela qualidade dos alimentos.

A Acnur, agência para refugiados da ONU, informou que está providenciando um carregamento extra de água potável e aguarda uma investigação policial para esclarecer o incidente, reportou o jornal britânico The Guardian.

Desde o início da ofensiva iraquiana contra os extremistas do Estado Islâmico, em outubro do ano passado, mais de 800.000 moradores foram forçados a abandonar suas casas. No campo de Hasansham U2, a 20 quilômetros de Mossul, vivem mais de 6.000 refugiados.