Inglaterra: câmeras registraram homem-bomba no dia do ataque

A polícia da Inglaterra divulgou no sábado imagens de Salman Abedi, autor do atentado suicida que matou 22 pessoas em Manchester, registradas por câmeras de segurança na noite do ataque. As fotos mostram Abedi vestindo tênis, jeans, uma jaqueta escura e um boné de beisebol.

O chefe de polícia de Manchester, Ian Hopkins, e Neil Basu, coordenador nacional de policiamento antiterrorismo pediram para que as pessoas contactem a polícia caso tenham informações sobre o movimentação de Abedi entre 18 de maio e a noite da última segunda-feira.

“Nos últimos cinco dias, juntamos informações significativas sobre Abedi, seus associados, suas finanças, os lugares que ele tem frequentado, como o dispositivo foi construído e a conspiração mais ampla”, disseram em um comunicado. “Nossas prioridades são entender a preparação desse terrível acontecimento e entender se mais pessoas estavam envolvidas no planejamento do ataque.

A caça aos responsáveis pela explosão continua em andamento, afirmou neste domingo o ministro britânico do Interior, Amber Rudd. Mil pessoas estão trabalhando na investigação, tentando localizar os cúmplices de Salman Abedi e reconstruir seus movimentos nos dias antes do ataque. A polícia tem 11 suspeitos sob custódia – incluindo o irmão mais velho de Abedi, Ismail – e procurou propriedades em toda a cidade do noroeste da Inglaterra. Outro irmão e pai de Abedi foram detidos na Líbia.

Segundo o ministro, os membros da rede que ajudou Salman Abedi ainda podem estar em liberdade. “A operação ainda está em plena conta”, disse. “Até que a operação esteja concluída, não podemos ter certeza absoluta de que ela está fechada”, acrescentou.

No sábado, a Grã-Bretanha reduziu seu nível de ameaça de terrorismo oficial de “crítico” para “severo”, depois que a polícia disse ter desmantelado uma grande parte da rede da Abedi.

A segurança permaneceu alta em grandes eventos na Inglaterra no domingo, incluindo a corrida Great Run Manchester Run, onde a polícia está armada com metralhadoras, para proteger participantes e espectadores.

(com AFP)