Incêndio em hotel deixa ao menos dez mortos e 13 feridos na China

Pelo menos dez pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas em um incêndio em um hotel da cidade chinesa de Nanchang, capital da província sudeste de Jiangxi. O fogo teria começado com uma faísca, quando operários trabalhavam com solda, segundo explicação do governo local à emissora de TV oficial CCTV.

O Hotel Platinum Mix, do grupo chinês HNA, uma construção de quatro andares, é ligado a um edifício de apartamentos de 24 andares. Sete pessoas foram detidas pela polícia por seu suposto envolvimento com o episódio. O incêndio começou por volta das 8h20 (horário local, 21h20 de sexta-feira em Brasília), quando operários trabalhavam no segundo andar do edifício, e foi extinto em menos de duas horas.

Os bombeiros acharam sete corpos no local, enquanto outras três pessoas morreram pouco depois de serem internadas no hospital. Outras 13 recebem atendimento médico, segundo a agência oficial “Xinhua”, que também relatou o caso de um homem que saltou de uma janela do segundo andar e foi hospitalizado.

