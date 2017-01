Imagens do dia 23 de janeiro

zoom_out_map 1/7 O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, cumprimenta as candidatas do concurso Miss Universo no palácio presidencial na capital Manila - 23/01/2017 (TED ALJIBE/AFP)

O vulcão Colima, cospe cinzas e fumaça visto de San Antonio, no estado de Colima, no México. A atividade do vulcão se intensificou nos últimos dias - 23/01/2017 (Hector Guerrero/AFP)

Pássaros da espécie pica-bois-de-bico-vermelho foram fotografados sobre a cabeça de uma girafa em busca de parasitas no Parque Nacional de Nairóbi, no Quênia - 23/01/2017 (Thomas Mukoya/Reuters)

Usuários enfrentam dificuldades para embarcar nos trens da Linha 7-Rubi da CPTM, na estação da Luz em SP - 23/01/2017 (Roberto Costa/A7 Press/Folhapress)

Caminhões de bombeiros são usados para tentar controlar incêndio em uma refinaria de petróleo da empresa Tonen General Sekiyu KK em Arida, na prefeitura de Wakayama, oeste do Japão - 23/01/2017 (Kyodo/Reuters)

Foto divulgada nesta segunda-feira (23) mostra socorristas trabalhando na área do hotel Rigopiano atingida por avalanche na Itália (CNSAS/AFP)