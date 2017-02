Homem tenta entrar armado no museu do Louvre e é baleado

Um soldado francês abriu fogo e feriu um homem armado com uma faca que tentava entrar no museu do Louvre, em Paris, carregando duas mochilas, disseram fontes da polícia. O homem tentava entrar na loja subterrânea do museu e havia atacado outro soldado antes de ser alvejado. A polícia informou que a área foi esvaziada e as mochilas foram periciadas — não foram encontrados explosivos, reporta a TV France 1. O homem, que ainda não teve sua identidade revelada, foi levado a um hospital na região e está em estado grave.

“Os incidentes ocorreram por volta das 10h00 do horário local (7h00 em Brasília) quando um homem, que carregava duas mochilas nas costas, desceu na praça do Carrossel e seguiu em direção ao Louvre. O agressor foi andando em direção a policiais e militares gritando “Allahu Akbar” (Alá é grande)”, disse o chefe de polícia de Paris, Michel Cadot.

O Ministério do Interior informou em publicação no Twitter que o incidente foi “sério” e que o homem armado tentou cometer um atentado terrorista. Uma porta-voz do Louvre disse que o museu estava “fechado no momento”, mas não confirmou relatos de que o local foi esvaziado. A polícia evacuou o museu e isolou as áreas de acesso. O museu do Louvre está localizado no centro de Paris e é um dos locais turísticos mais visitados do mundo.

O museu D’Orsay, que fica próximo ao Louvre, mas na margem oposta do rio Sena, também foi evacuado por precaução. A França já foi alvo de atentados terroristas nos últimos anos, como o massacre no jornal satírico Charlie Hebdo, os ataques simultâneos de 13 de novembro de 2015 em Paris, e o atropelamento em Nice no ano passado. O país mantém um nível alto de alerta terrorista e costuma fechar as vias de acesso e o metrô, além de acionar as forças de segurança, diante de qualquer incidente suspeito.

Evénement grave de #sécurité publique en cours à #Paris quartier du #Louvre, priorité à l'intervention des forces de sécurité et de secours pic.twitter.com/PxTLacJk7a — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) February 3, 2017

(Com agência Reuters)