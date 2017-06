Homem atira contra membros do Partido Republicano nos EUA

Um homem com um fuzil abriu fogo contra membros do Partido Republicano nos arredores de Washington, capital dos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira. O ataque ocorrido em Alexandria, no Estado de Virgínia, deixou várias pessoas feridas, entre elas o deputado Steve Scalise, um dos líderes do partido.

De acordo com a rede americana Fox News, o atirador foi baleado e capturado pela polícia. Testemunhas afirmam que cerca de 50 tiros foram disparados pelo agressor.

O ataque aconteceu durante um jogo de beisebol entre membros do Partido Republicano, onde estavam cerca de 20 congressistas, assessores e seguranças. O deputado Scalise teria sido atingido no quadril, e outro membro do partido foi baleado no peito. A polícia de Alexandria confirmou que cinco pessoas, incluindo o atirador, foram feridas, mas não informou suas identidades.

APD Chief Michael Brown updated media. 5 transported to local hospitals, including suspect. We will not ID victims or suspect right now. pic.twitter.com/pPYlqEjACM — Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) June 14, 2017

O senador Rand Paul, pré-candidato do partido à presidência dos Estados Unidos, estava no local e disse à rede CNN que se a polícia do Capitólio não estivesse presente, “um massacre teria acontecido”. “Ninguém teria sobrevivido”.

A testemunha Joseph Miscavige, que estava no centro comunitário Y.M.C.A. no momento do ataque, afirmou que o homem efetuou os disparos por volta de 7h20 (8h20 em Brasília) dentro do campo de beisebol.