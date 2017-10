Furacão Ophelia segue trajeto rumo à Europa

O furacão Ophelia, de categoria 1, continua com seu lento trajeto para a Europa com ventos máximos sustentados de 150 quilômetros por hora, informou nesta quinta-feira o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. Os meteorologistas preveem um lento movimento rumo nordeste, a uma velocidade de quatro quilômetros por hora.

No momento, Ophelia está a 1.145 quilômetros a sudoeste do arquipélago português de Açores, que poderia bordear no próximo domingo, segundo o mais recente boletim do NHC. Posteriormente, a tempestade deve se dirigir para a República da Irlanda, aonde poderia chegar como furacão já na próxima segunda-feira, e depois ao norte do Reino Unido, transformando-se em tempestade tropical na terça-feira.

Ophelia se tornou na quarta-feira a décima tempestade tropical da temporada na bacia atlântica que, de maneira consecutiva, se torna furacão, um registro histórico que não se repetia há mais de um século. Os meteorologistas do NHC, com sede em Miami, preveem que o fenômeno manterá sua atual força durante as próximas 48 horas.

Destes dez furacões, cinco deles (Harvey, Maria, Irma, Lee e José) atingiram categoria maior na escala Saffir-Simpson (3, 4 e 5) – algo não visto desde 2005, ano em que o Katrina causou mais de 1.800 mortes e enormes danos materiais em Nova Orleans.

