FBI pede para Justiça rejeitar acusação de Trump contra Obama

O diretor do FBI, James Comey, pediu ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos neste final de semana para rejeitar publicamente a acusação feita pelo presidente do país, Donald Trump, de que o ex-líder norte-americano, Barack Obama, teria ordenado seu grampo telefônico durante a campanha eleitoral, de acordo com informações do jornal New York Times.

Segundo a publicação, Comey teria argumentado que a alegação é falsa e “deve ser corrigida”, afirmaram autoridades do governo ao jornal. Até o momento, o Departamento de Justiça não divulgou nenhum comunicado.

O diretor do FBI teria realizado o pedido no sábado, após Trump ter feito as alegações contra Obama em seu Twitter. Segundo o jornal, Comey acredita que a acusação insinuaria que o FBI teria descumprido leis.

O pedido de Comey representa uma confrontação histórica entre o presidente dos EUA e o líder do FBI, que estaria questionando a veracidade das alegações de Trump.

