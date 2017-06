Fábrica que produz sapatos de Ivanka Trump na China é investigada

A fábrica chinesa de calçados Huajian International está sendo investigada por ativistas dos direitos humanos por oferecer péssimas condições de trabalho a seus funcionários. Segundo a imprensa americana, a marca é responsável por produzir alguns dos sapatos da marca da filha dos presidente dos Estados Unidos, Ivanka Trump.

Segundo o escritório de advocacia que monitora as condições de trabalho na China, China Labor Watch, os empregados da Huajian International são forçados a trabalhar pelo menos 12,5 horas por dia durante seis dias na semana, por um salário mensal de apenas 365 dólares. Além disso, segundo o relatório elaborado pela ONG, os funcionários não recebem qualquer treinamento de segurança para usar o maquinário e as colas.

Três ativistas que investigavam a fábrica estão desaparecidos atualmente. Segundo Li Qiang, diretor executivo da China Labor Watch, dois dos investigadores foram impedidos de deixar a China, mas agora não podem ser mais contatados, o que o leva a acreditar que eles foram detidos.

Segundo Qiang, muitos ativistas são barrados na hora de deixar o país, porém um caso como esse é sem precedentes. “A única razão porque acredito que esse caso seja diferente é porque essa é a fábrica da Ivanka Trump”.

De acordo com a imprensa americana, a marca da filha de Donald Trump fabrica seus sapatos na Huajian. A produção também abastecia as marcas de Karl Lagerfeld e de Kendal e Kylie Jenner, da família Kardashian. A Casa Branca e as lojas Ivanka Trump não comentaram sobre as acusações.