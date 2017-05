Inglaterra: possível atentado terrorista deixa 19 mortos em show

A Polícia de Manchester confirmou a morte de 19 pessoas após explosão no local em que ocorria um show da cantora Ariana Grande nesta segunda-feira, na Inglaterra. Outras 50 pessoas ficaram feridas.

Em comunicado publicado em sua conta oficial no Twitter, a polícia informou também que o incidente está sendo investigado como uma ação terrorista.

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) May 23, 2017

Uma declaração do Manchester Arena informou que a explosão aconteceu fora do estádio, em um espaço público, ao contrário do que foi divulgado inicialmente.

O público da cantora é formado principalmente por crianças e adolescentes, e o estádio, com capacidade para 20.000 pessoas, estava cheio. Nas redes sociais, vídeos mostram as pessoas deixando o local em pânico.

A cantora, que tem shows marcados no final de junho no Brasil, já havia deixado o palco no momento do incidente e não se feriu, informou sua assessoria.

A estação de trem Manchester Victoria, que fica próxima à arena, foi esvaziada pelas equipes de emergência. Em comunicado, a polícia de Manchester pediu que a população evite a área.

Confira no mapa a localização da arena:

Confira as cenas que se seguiram à explosão em Manchester:

NEW: Video shows concertgoers fleeing Manchester Arena after reports of explosion at Ariana Grande show https://t.co/Wa7ebW4AcB pic.twitter.com/et6KeD3JmO — CBS News (@CBSNews) May 22, 2017

The moment of the explosion at Ariana's concert in Manchester! 😭😭 #DWTManchester pic.twitter.com/wACFT4mtFx — 🌑🌒🌓klaus🌗🌘🌑 (@yourstruIe) May 22, 2017

BREAKING NEWS: MULTIPLE FATALITIES AFTER REPORTED EXPLOSION AT ARIANA GRANDE CONCERT IN MANCHESTER. pic.twitter.com/Ziw4h1aKMF — Breaking News Alert (@PzFeed) May 22, 2017