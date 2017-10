Ex-presidentes dos EUA se reúnem para ajudar vítimas de furacões

Sem Donald Trump, os cinco ex-presidentes dos Estados Unidos ainda vivos se reuniram pela primeira vez desde 2013 em um evento para arrecadar dinheiro para as vítimas de furacões que arrasaram regiões do Texas, Flória, Porto Rico e as Ilhas Virgens americanas nos últimos meses. O evento, ocorrido na noite de sábado em College Station, no Texas, reuniu os democratas Barack Obama, Bill Clinton e Jimmy Carter e os republicanos George H.W. Bush e seu filho George W. Bush.

O show teve pronunciamentos de quatro dos ex-presidentes, em que pediram “unidade”, apesar das diferenças políticas. Antes do início do evento, Trump gravou um vídeo em que evitou fazer críticas aos antecessores e os chamou de “alguns dos melhores servidores públicos dos Estados Unidos”.

A cantora Lady Gaga fez uma aparição surpresa no evento, que contou com shows das bandas Alabama e Rock & Roll Hall of Famer ‘Soul Man’ Sam Moore. Até o encerramento do evento, os cinco ex-presidentes haviam arrecadado 31 milhões de dólares em doações para as vítimas.

O furacão Harvey atingiu o Texas em 25 de agosto, deixando mais de 80 mortos. Já o Irma atingiu a Flórida, seguido do furacão Maria, que destruiu boa parte da ilha de Porto Rico. Os dois últimos também atingiram as Ilhas Virgens americanas.