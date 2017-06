Ex-ministra francesa é agredida durante campanha eleitoral

A ex-ministra francesa da Ecologia e candidata a deputada na França, Nathalie Kosciusko-Morizet, foi agredida por um homem enquanto fazia campanha nas ruas de Paris nesta quinta-feira. Ela perdeu a consciência durante vários minutos após o ataque.

Kosciusko-Morizet distribuía panfletos no 5º distrito da capital francesa quando um homem de cerca de 50 anos se aproximou, arrancou os panfletos e os jogou violentamente no rosto da ex-ministra. A candidata caiu e perdeu a consciência. Depois de ser atendida por paramédicos, ela levada para o hospital.

O homem que a agrediu conseguiu fugir.

A ex-ministra e porta-voz do ex-presidente Nicolas Sarkozy enfrenta em sua região o candidato do partido do presidente Emmanuel Macron, o República em Marcha (LRM).

(Com AFP)