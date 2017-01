EUA encerram política de ‘pés secos, pés molhados’ para cubanos

O governo de Barack Obama encerrou nesta quinta-feira a política de “pés secos, pés molhados”, que permitia aos cubanos a possibilidade de obter a residência permanente um ano após chegarem, mesmo que de forma ilegal, ao solo americano. Por sua vez, Cuba concordou em começar a receber cidadãos barrados ou deportados pelos Estados Unidos, informou nota divulgada pela Casa Branca.

A ação é uma das últimas tratativas internacionais de Obama, que continua a trabalhar pela normalização das relações com Cuba em seus últimos dias no cargo. Até hoje, essa política era apenas aplicada a cubanos. Outros imigrantes que chegavam aos Estados Unidos sem visto são presos e enviados de volta a seus países de origem.

Segundo a medida, imigrantes descobertos fazendo a travessia entre os dois países – ou seja, com os “pés molhados” – eram devolvidos à Cuba. Os que conseguissem pisar em território americano, tinham o direito de permanecer.

Segundo nota do governo, a medida põe fim de forma imediata à política adotada na administração de Bill Clinton, em 1996. De acordo com oficiais do governo, o anúncio foi feito de forma repentina para evitar um último êxodo em massa de cubanos. Há um longo tempo Cuba reclama sobre a medida, por acreditar que encoraja o tráfico ilegal de pessoas e coloca em risco a vida de seus cidadãos.

(Com EFE)