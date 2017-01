EUA admitem responsabilidade em morte de civis no Afeganistão

Os Estados Unidos admitiram a responsabilidade pela morte de 33 civis em um bombardeio aéreo ocorrido em novembro do ano passado em Kunduz, no Afeganistão. A agência afegã de notícias Pajhwok publicou nesta quinta-feira um comunicado das Forças Armadas americanas reconhecendo que uma investigação comprovou a responsabilidade nas mortes.

“A investigação apontou que, com pesar, 33 civis foram mortos e 27 ficaram feridos. Para defender a si mesmo e a forças afegãs, as Forças Armadas dos Estados Unidos responderam com autodefesa ao fogo dos talibãs que usavam casas de civis para se esconderem e dispararem”, disse o texto.

“Apesar das circunstâncias, lamento profundamente a perda de vidas humanas”, disse o comandante do contingente dos EUA e da missão “Resolute Support”, general John Nicholson. O bombardeio em Kunduz City, na zona norte do país, ocorreu nos dias 2 e 3 de novembro, durante um confronto com talibãs e deixou outras 27 pessoas feridas.

(Com ANSA)