Estados Unidos retomam emissão parcial de vistos na Turquia

Os Estados Unidos retomaram parcialmente a emissão de vistos na Turquia depois de obterem garantias sobre a segurança dos funcionários de suas missões no país, disse a embaixada americana nesta segunda-feira. Este é o primeiro passo para amenizar uma crise diplomática entre os dois aliados.

A embaixada turca em Washington disse que acompanhará a medida, anunciada às vésperas de uma visita do primeiro-ministro da Turquia, Binali Yildirim, aos Estados Unidos. Ele deve se encontrar com o vice-presidente americano Mike Pence nesta terça-feira.

Contudo, os Estados Unidos afirmaram que continuam profundamente preocupados com a detenção de dois de seus funcionários contratados localmente para missões diplomáticas e com o destino de cidadãos americanos presos em decorrência de um estado de emergência em vigor desde um golpe de Estado fracassado do ano passado.

A prisão de um funcionário veterano do consulado americano em Istambul um mês atrás sob acusações de espionagem levou Washington a suspender todos os serviços de vistos para não-imigrantes. A justiça turca acusa Metin Topuz, o empregado detido, de estar ligado ao pregador exilado nos Estados Unidos Fethullah Gülen, que, segundo Ancara, está por trás da tentativa de golpe de 15 de julho de 2016.

Horas depois do anúncio americano, feito em 8 de outubro, a Turquia comunicou estar implantando medidas recíprocas, e mais tarde o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusou Washington raivosamente de sacrificar uma aliança antiga com Ancara.

“Recebemos garantias iniciais de alto nível do governo da Turquia de que não há funcionários locais adicionais de nossa missão na Turquia sob investigação”, disse a embaixada americana em um comunicado. “Também recebemos garantias iniciais do governo da Turquia de que nosso pessoal local não será detido ou preso por realizar suas funções oficiais.”

Com base nestas garantias, a representação disse julgar que a situação de segurança “melhorou o suficiente para permitir o reinício de serviços de vistos limitados na Turquia”. A notícia sobre a retomada das operações ajudou a lira turca a ganhar força e baixar de 3,8708 para 3,8356 dólares.