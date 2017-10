Estado Islâmico assume autoria de ataque com faca em Marselha

O grupo Estado Islâmico (EI) assumiu a autoria do ataque que matou duas pessoas na estação de trem de Saint-Charles, em Marselha, no sudeste da França. A informação foi divulgada pela agência de notícias Amaq, porta-voz da organização terrorista, porém não foi confirmada pelas autoridades francesas.

A agência limitou-se a informar que “o executor do esfaqueamento na cidade francesa de Marselha é um soldado do Estado Islâmico”. Ainda segundo a Amaq, o ataque aconteceu em resposta aos chamados feitos pelos jihadistas para agredir os países da coalizão internacional, liderada pelos Estados Unidos, que combatem o grupo terrorista na Síria e no Iraque.

O EI costuma usar a tática de reivindicar ataques quando estes são perpetrados por pessoas que não estão diretamente vinculadas ao grupo jihadista, mas que mantiveram contato através da internet e que de alguma maneira mostraram simpatia ou se declararam seguidores de seu comandante, Abu Bakr Al-Baghdadi.

O autor do atentado matou neste domingo com uma faca duas mulheres na estação de trem de Saint-Charles, a principal de Marselha, antes de ser abatido por militares. Uma das vítimas foi atingida no pescoço e a outra foi esfaqueada no estômago.

A Polícia Nacional explicou através do Twitter que o tráfego ferroviário foi interrompido, mas que a situação foi estabilizada após ter “neutralizado” o agressor. Segundo testemunhas, o suspeito gritou “Allahu Akbar” (Deus é grande) quando realizou o ataque.

(Com EFE)