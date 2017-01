Equipe de Trump confunde nome de premiê com uma estrela pornô

A equipe do governo do presidente americano, Donald Trump, cometeu uma gafe diplomática antes do primeiro encontro do mandatário com a premier britânica Theresa May. Nos documentos enviados pela Casa Branca com o cronograma oficial do encontro, os assessores de Trump escreveu o nome de Theresa sem o “h”, transformando a líder do governo britânico em uma famosa estrela pornô inglesa, chamada de Teresa May.

A confusão é relativamente comum no Reino Unido e já motivou muitas piadas nas redes sociais, mas nunca tinha sido feita por uma nação estrangeira em um comunicado oficial. O nome da primeira-ministra apareceu errado por três vezes. “À tarde, o presidente participará de um encontro bilateral com Teresa May” e, em outro ponto, havia a informação que “o presidente almoçará com Teresa May”. Havia ainda um erro que falava de um encontro da premiê com o vice-presidente, Mike Pence. As informações foram corrigidas horas mais tarde.

A mordaz imprensa marrom britânica não perdeu tempo e ironizou os erros dos americanos. “É por isso que Donald Trump está empolgado para encontrá-la?”, questiona o tabloide Daily Mail.

(Com ANSA)