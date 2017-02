Embaixador russo na ONU morre em Nova York

O embaixador da Rússia na Organização das Nações Unidas, Vitaly Churkin, faleceu nesta segunda-feira, em Nova York, informou em comunicado o Ministério das Relações Exteriores russo.

Churkin sofreu uma parada cardíaca durante em uma missão diplomática e foi levado para o Hospital Presbiteriano de Nova York, onde falecer, um dia antes de completar 65 anos.

A ONU se disse “chocada” com a morte repentina do enviado russo e enviou condolências a Moscou, informou a agência de notícias Tass, que citou um representante do secretário-geral da ONU, Antonio Gutérres.

Em dezembro, o embaixador da Rússia na Turquia, Andrei Karlov, foi brutalmente assassinado por um policial. Antes de efetuar o disparo, o turco identificado como Mevlüt Mert Altintas gritou “não se esqueçam de Alepo, não se esqueçam da Síria!”. Um vídeo registrou o momento do assassinato, quando Karlov fazia um discurso na abertura de uma exibição de fotos em uma galeria de arte em Ancara.

Um mês antes, o corpo de outro diplomata russo, Sergei Krivov, foi encontrado no Consulado Russo em Nova York no dia da eleição dos Estados Unidos. O homem tinha um ferimento na cabeça, e as circunstâncias de sua morte ainda são desconhecidas.

(Com agência Reuters)