Em foto de primeiras-damas, um homem roubou a atenção

Ainda com poucos homens homossexuais e mulheres como chefe de Estado, o mundo parecia não estar pronto para a figura do “primeiro-cavalheiro” (o equivalente masculino da primeira-dama). Daí a comoção com a foto oficial das primeiras-damas de países-membros da Otan, durante encontro em Bruxelas, em que figura o sorridente Gauthier Destenay.

Casado há dois anos com o primeiro-ministro de Luxemburgo Xavier Bettel, Destenay aparece em foto com Melania Trump, em sua primeira visita oficial à Europa, e Brigitte Trogneux, esposa do recém-eleito presidente francês Emmanuel Macron. Nem elas, ou mesmo uma rainha (Matilde, da Bélgica), chamariam tanta atenção. Isso porque Bettel foi o primeiro chefe de Estado da União Europeia a se casar legalmente com alguém do mesmo sexo, apenas alguns meses após o casamento gay ser possível em seu país graças a uma iniciativa que ele mesmo impulsionou.