Elegante e discreta, primeira-dama argentina chama atenção no G20

A primeira-dama argentina, Juliana Awada, durante visita à Holanda

A primeira-dama argentina, Juliana Awada, chega para um concerto durante a cúpula do G20, na Alemanha

A primeira-dama argentina, Juliana Awada, ao lado do presidente da Argentina, Mauricio Macri, durante a cúpula do G20, na Alemanha

A primeira-dama argentina, Juliana Awada, durante a cúpula do G20, na Alemanha

Discreta e elegante, a primeira-dama argentina, Juliana Awada, conquistou a atenção do G20 por sua elegância.

A esposa do presidente da Argentina, Mauricio Macri, desfilou pelos corredores da cúpula dos países mais poderosos do mundo e chamou a atenção de revistas de moda como Vogue e Harper’s Bazaar. Ele se encontrou também com o presidente russo, Vladmir Putin, e com o americano, Donald Trump.

Também vinculada com o mundo da moda, Juliana vem de uma família que possui uma famosa rede de lojas de roupas.

Casada com o Macri desde 2010 , ela teve destaque durante a campanha eleitoral no ano passado quando aumentou a presença nos comícios do político.

A terceira esposa do ex-presidente do Boca Juniors é muito reservada quanto a sua intimidade familiar e evita declarações políticas.