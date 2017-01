Duplo atentado no Parlamento de Cabul deixa mais de 30 mortos

Pelo menos 31 pessoas morreram e 45 ficaram feridas no duplo atentado ocorrido nesta terça-feira nas imediações do Parlamento afegão, na zona oeste de Cabul, informou o porta-voz do Ministério da Saúde, Wahidullah Majroh

“Uma das explosões foi causada por um homem-bomba que estava a pé e a outra por um carro-bomba”, confirmou a fonte de segurança. Os insurgentes talibãs reivindicaram imediatamente o duplo atentado, realizado na hora de maior circulação no complexo legislativo. Segundo o porta-voz do Talibã, Zabiullah Mujahid, o grupo tinha como alvo membros das agências de inteligência do Afeganistão.

A maioria das vítimas é de civis e funcionários do Parlamento, segundo a imprensa local. Outras versões falam de “dezenas de mortos”.

(Com agência EFE)