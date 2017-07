Duas turistas alemãs são mortas em ataque com faca no Egito

O governo alemão confirmou neste sábado que duas turistas alemãs foram mortas em um ataque com faca em um hotel da cidade egípcia de Hurghada, localizada às margens do Mar Vermelho. Autoridades do Egito disseram que o agressor é um homem de 28 anos que invadiu o hotel e também feriu outras quatro estrangeiras.

O Ministério das Relações Exteriores alemão informou que agora há a “triste certeza” de que duas turistas alemãs morreram no ataque de sexta-feira. Não foram dadas outras informações sobre as vítimas. Em um comunicado, o ministério diz que “de acordo com tudo o que sabemos, esse ato era dirigido a turistas estrangeiros —um ato particularmente pernicioso e criminoso, que nos deixa tristes, assustados e irritados”.

As autoridades egípcias informaram que o agressor, identificado apenas por seu primeiro nome, Abdel-Rahman, foi preso e transferido para o Cairo para ser interrogado.

Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque, que tem características similares aos realizados meses atrás pelo grupo Hasam. Segundo autoridades, Hasam é uma facção que se separou da Irmandade Muçulmana, grupo islâmico que foi declarado uma organização terrorista meses após o exército derrubar, em julho de 2013, Mohammed Morsi, líder sênior da Irmandade que havia sido eleito presidente em 2012.

(Com Estadão Conteúdo)