Donald Trump toma posse como o 45º presidente dos EUA

O republicano Donald Trump prestou juramento no Capitólio, em Washington, ao meio-dia desta sexta-feira (15h em Brasília) e se tornou, oficialmente, o 45° presidente dos Estados Unidos. Acompanhado do vice-presidente Mike Pence, o magnata inicia hoje uma era incerta que deve abalar Washington e o mundo.

Nas escadas do Congresso, Trump prestou o juramento escrito na Constituição do país sobre duas bíblias: uma presenteada a ele por sua mãe, em 1955, e a de Abraham Lincoln, também utilizada por Obama há quatro anos. Depois do rito oficial, o republicano pronunciará um discurso de cerca de 20 minutos, o primeiro de muitos no cargo.

Ex-astro televisivo e sem experiência política, Trump promete administrar a primeira potência mundial como uma de suas empresas: criar novos empregos e tornar o país mais protecionista e mais fechado aos imigrantes. Aos 70 anos, o republicano é o presidente mais velho a ocupar a Casa Branca e substitui o democrata Barack Obama.

“Tudo começa hoje”, tuitou nesta sexta-feira pela manhã o magnata imobiliário nova-iorquino, a poucas horas de sua posse. “Verei vocês às 11h00 para o juramento. O MOVIMENTO CONTINUA – O TRABALHO COMEÇA!”, afirmou.

Sua inesperada vitória, derrotando a democrata Hillary Clinton na eleição de 8 de novembro, deixou o planeta atônito. A campanha de Trump estava ancorada, sobretudo, nos votos de uma classe trabalhadora branca, que desconfia dos políticos tradicionais e que sente que a globalização a prejudicou, transferindo empregos do México à China.

Os aliados tradicionais dos Estados Unidos observam o magnata imobiliário nova-iorquino com inquietação: após uma campanha divisiva, Trump chega à Casa Branca com a menor popularidade de um novo presidente em quatro décadas.

Cerimônia

Centenas de milhares de simpatizantes e também de opositores já lotam o “Mall”, a imensa avenida que parte do Congresso, onde são vigiados por 28.000 membros das forças de segurança. Ainda hoje, Trump e a família participarão de um almoço com membros do Congresso e abrirão uma passeata, com bandas militares e outras atrações, entre o Capitólio e Casa Branca. Há noite, o magnata e a esposa, Melania Trump, devem comparecer a três bailes, junto com Pence e sua mulher.

