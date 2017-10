Diplomacia com Coreia do Norte vai ‘até primeira bomba’, diz EUA

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, afirmou neste domingo que o presidente Donald Trump o instruiu a continuar os esforços diplomáticos para acalmar as tensões com a Coreia do Norte, dizendo que “esses esforços diplomáticos continuarão até a primeira bomba cair.”

Falando no programa State of the Union, do canal CNN, Tillerson minimizou mensagens que o presidente Trump havia postado anteriormente no Twitter sugerindo que Tillerson estava perdendo seu tempo tentando negociar com o “Pequeno Homem Foguete”, apelido depreciativo que Trump deu ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un.

Trump “deixou claro para mim continuar meus esforços diplomáticos”, disse Tillerson. Na sexta-feira, o regime norte-coreano voltou a ameaçar atacar a ilha americana de Guam, alegando “ações militares em zonas sensíveis” de Washington, que empurravam “para mais perto do gatilho” as mãos dos líderes da Coreia do Norte.

No mesmo dia, o presidente americano surpreendeu e disse estar “aberto” a conversas diplomáticas com Kim Jong-un, se limitando a ressaltar que estava “preparado” para “várias coisas”. “Vamos ver o que acontece com a Coreia do Norte. Isso é tudo o que podemos dizer. Vamos ver o que acontece. Estamos totalmente preparados para várias coisas”.

“Pode acontecer uma situação na qual negociaremos, sempre estou aberto a isso. Mas se houver algo diferente de uma negociação, acreditem em mim, estamos preparados, mais do que nunca”, acrescentou Trump.