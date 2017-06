Deslizamento de terra deixa 5 mortos e 120 desaparecidos na China

Ao menos cinco pessoas morreram e 120 estão desaparecidas após um gigantesco deslizamento de terra em uma localidade isolada do sudoeste da China, onde as equipes de emergência trabalham sob a chuva para tentar encontrar sobreviventes.

As autoridades confirmaram as primeiras cinco mortes provocadas pela tragédia e reduziram de 141 para 120 o número de desaparecidos. O deslizamento aconteceu no vilarejo de Ximo, ao pé de uma colina, na província de Sichuan, às 6 horas (horário local, 19h de sexta-feira em Brasília), soterrando ao menos 46 casas, informou o canal estatal CCTV.

Um casal e seu bebê de um mês foram socorridos e levados para um hospital, informaram as autoridades da cidade vizinha de Maoxian. Outro sobrevivente foi localizado e as equipes de resgate trabalhavam para liberá-lo dos escombros.

A CCTV exibia imagens ao vivo de policiais e moradores observando a ação das máquinas que retiravam os escombros. Quase 300 policiais, militares e bombeiros foram mobilizados, segundo a agência estatal Xinhua. Outros 500 bombeiros, com cães farejadores, foram convocados para viajar até a região e ajudar nas operações.

Toneladas de rochas

Uma avalanche de rochas e terra desmoronou de uma montanha, o que também afetou o curso de um rio, de acordo com a Xinhua. As operações de resgate devem ser complicadas, já que a chuva não deve parar nas próximas horas, de acordo com a meteorologia.

A situação é ainda mais difícil porque as vítimas estão sepultadas sob “várias dezenas de toneladas de rochas”, de acordo com o capitão Chen Tiebo, da Polícia Militar do município autônomo tibetano de Aba, região da tragédia. A Xinhua informou o desmoronamento de “parte da montanha” tibetana adjacente no município de Aba.

Tiebo afirmou que as chuvas dos últimos dias provocaram o deslizamento em parte da montanha. “Estamos em uma zona sísmica, não há muita vegetação”, explicou. As árvores podem contribuir para absorver o excesso de chuva e evitar os deslizamentos. “Este é o deslizamento de terra mais importante na região desde o terremoto de Wenchuan”, disse Wang Yongbo, coordenador local dos resgates.

O presidente chinês Xi Jinping ordenou a “mobilização de todos os esforços possíveis para reduzir o número de mortos e feridos”, de acordo com uma declaração divulgada pela CCTV.

Deslizamentos frequentes

Quarta província de maior população da China, com 80 milhões de habitantes, Sichuan, na fronteira com o Tibete, foi devastada em maio de 2008 por um grande terremoto. A tragédia deixou 87.000 mortos na região de Wenchuan, que fica a poucos quilômetros da localidade afetada neste sábado.

Os deslizamentos de terra representam um perigo constante nas zonas rurais e montanhosas da China, especialmente durante a temporada de chuvas.

Ao menos 12 pessoas morreram em janeiro em um deslizamento que destruiu um hotel da província de Hubei (centro).

Em outubro do ano passado, tragédias similares afetaram o leste da China após as fortes chuvas provocadas pelo tufão Megi. Oito pessoas morreram e danos gigantescos foram registrados. Mais de 70 pessoas morreram em um deslizamento de terra no centro comercial de Shenzhen em dezembro de 2015, neste caso provocado pelo acúmulo inapropriado de lixo.

(Com AFP)