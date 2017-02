Corpos de 74 imigrantes são encontrados em praia da Líbia

Os corpos de 74 imigrantes foram encontrados em uma praia próxima de Zawiya, cidade do oeste da Líbia, informou um porta-voz do Crescente Vermelho nesta terça-feira. Mohamed al-Misrati disse que os corpos foram recuperados na segunda-feira e que as vítimas parecem ter morrido nos dois dias anteriores. Todos eram adultos, a maioria de países da África subsaariana, e homens – havia três mulheres, disse. O Crescente Vermelho publicou fotos dos mortos dispostos em sacolas brancas e pretas ao longo da praia.

A Líbia é o principal ponto de partida de migrantes que tentam chegar à Europa por mar. Normalmente eles arriscam a travessia em botes infláveis frágeis e só levam combustível suficiente para alcançar embarcações de resgate presentes em águas internacionais.

A maioria zarpa do trecho do litoral líbio situado entre Trípoli e a fronteira com a Tunísia. Corpos de afogados na tentativa de travessia são encontrados com frequência em praias líbias. No ano passado, um recorde de 181.000 imigrantes cruzou entre a Líbia e a Itália, e se tem conhecimento da morte de 4.500 deles. Mas especialistas estimam que milhares mais devem ter morrido naufragados em barcos precários.

