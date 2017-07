Coreia do Norte faz novo teste de mísseis balísticos, diz Seul

A Coreia do Norte realizou, nesta terça-feira, um novo teste com mísseis balísticos, disparando pelo menos um projétil em direção ao Mar do Japão (chamado de “Mar do Leste” nas duas Coreias), afirmou um porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Sul.

O teste aconteceu por volta das 9h40 (horário local) na província de Pyongan do Norte. O projétil percorreu aproximadamente 930 quilômetros, disse o porta-voz. Acredita-se ser um míssil de alcance intermediário, embora o exército sul-coreano ainda esteja analisando todos os dados disponíveis.

O lançamento foi realizado da base aérea de Panghyon, onde no último dia 12 o exército da Coreia do Norte testou seu novo míssil, o Pukguksong-2, também conhecido como KN-15, com alcance estimado de 3 mil quilômetros.

O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional, em Seul, por causa do lançamento. Já o porta-voz do governo do Japão, Yoshihide Suga, disse em entrevista coletiva que acredita que o projétil caiu nas águas da Zona Econômica Especial, que abrange uma área de 200 quilômetros além da costa do país.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, classificou este último teste de mísseis de “inaceitável” e sentiu que “mostra claramente que a ameaça (norte-coreana) está aumentando”.

O teste balístico norte-coreano, o primeiro desde 8 de junho, quando Pyongyang disparou um míssil de cruzeiro, ocorre logo depois de o novo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terem se reunido em Washington para conversar sobre a ameaça do regime de Kim Jong-un.

Já Trump reagiu hoje ao lançamento com uma publicação no Twitter onde afirma que: “A Coreia do Norte acaba de lançar outro míssil. Esse cara não tem nada melhor para fazer em sua vida?”.

(Com EFE)