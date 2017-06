Contratorpedeiro USS Fitzgerald colide com navio mercante

O contratorpedeiro americano USS Fitzgerald colidiu com um navio mercante no sudoeste de Yokosuka, no Japão, informou a Marinha dos Estados Unidos nesta sexta-feira.

De acordo com a Marinha americana, que pediu a assistência da Guarda Costeira Japonesa, a colisão aconteceu a 56 milhas náuticas (104 quilômetros) ao sudoeste de Yokosuka. Ainda não se há detalhes sobre o número de feridos ou a extensão dos danos, mas segundo informações de funcionário do Departamento de Defesa à CBS News, rebocadores estão sendo enviados pelos japoneses em socorro ao USS Fitzgerald.

Segundo informações preliminares, o navio mercante envolvido no acidente é filipino.

O contratorpedeiro, que leva uma tripulação de 330 marinheiros, pertence à classe Arleigh Burke de destróieres lança-mísseis e se encontra entre os de maior tamanho e potência de fogo construídos nos Estados Unidos. O USS Fitzgerald tem base em Yokosuka e apoia missões de paz e segurança na região Ásia-Pacífico.

Imagens aéreas divulgadas pela NHK mostram parte do casco do navio destruído.

(com EFE e Reuters)