CNN diz que brasileiros são o povo mais “cool”. Foi um elogio?

“É possível considerar uma nação inteira cool? É justo dizer que um país é mais legal que o outro?”. Começa com esses dois questionamentos um texto da rede de TV CNN, publicado nesta semana, que elenca os catorze povos-simpatia ao redor do globo. No topo: os brasileiros.

Trata-se de um texto com algumas ironias e alfinetadas a diversos países, como no trecho em que diz que todas as nações do mundo reivindicariam esse título, “exceto os canadenses, que são muito auto-depreciativos para essas coisas”. Em outro ponto, ao questiona o que é ser cool, especula se russos deixam de ser legais devido às roupas de ginástica fora de moda e cortes de cabelo ao estilo de praticante de luta livre.

Feita essa ponderação, a justificativa para colocar os brasileiros no topo mescla predicados dos quais o país se orgulha com outros mais controversos. Diz o artigo:

“Sem os brasileiros, não teríamos samba e o Carnaval do Rio; não teríamos a beleza do futebol de Pelé e Ronaldo; não teríamos os minúsculos trajes de banho e corpos torneados de Copacabana; e não teríamos certos procedimentos doloridos feitos com cera (referência à chamada brazilian wax, depilação pubiana quase total). Mas a menos que esses estejam usando sua fama de sexy, tranquilos e festeiros como um disfarce para exterminar golfinhos ou invadir a Polônia, não temos outra escolha a não ser aclamar os brasileiros como o povo mais legal do planeta.”

Como em todos os países eleitos, há dois tópicos complementares: o “ícone cool” (no caso do Brasil, o cantor Seu Jorge) e o que “não é tão cool” (“a carne e o cacau brasileiros, tão gostosos”, mas responsáveis pelo desmatamento de vastas áreas da Amazônia).