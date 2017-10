Brasil não reconhece independência da Catalunha, diz Itamaraty

O governo brasileiro disse que não reconhece a independência declarada unilateralmente pela região da Catalunha em relação à Espanha. O posicionamento foi emitido pelo Itamaraty, por meio de comunicado divulgado neste sábado.

“O governo brasileiro acompanha com atenção os desdobramentos relativos à Catalunha, rejeita a declaração unilateral de independência e reitera seu chamado ao diálogo com base no pleno respeito à legalidade constitucional e na preservação da unidade do Reino da Espanha”, diz o texto.

O anúncio do parlamento catalão na última sexta-feira de que daria sequência ao processo de independência unilateral aprovado em referendo causou reações contrárias desde então. O governo federal afastou o governador da região, Carles Puigdemont e a cúpula do governo. Em pronunciamento feito neste sábado e transmitido pela TV, Puigdemont não reconheceu o afastamento e pediu resistência à intervenção federal.

A vice-presidente do governo da Espanha Soraya Sáenz de Santamaría foi empossada como chefe do governo da Catalunha, segundo decreto publicado no Díário Oficial espanhol deste sábado

Além do Brasil, outros países como Portugal, Reino Unido, França, Alemanha e Itália se recusaram a reconhecer a independência da Catalunha. Já a Organização do Atlântico Norte (Otan) e a Comissão Europeia (CE) pediram que a crise local seja resolvida de forma legal e segundo a soberania espanhola.