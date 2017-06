Barco com 150 pessoas naufraga na Colômbia

Uma embarcação do tipo catamarã naufragou na tarde deste domingo em uma represa de Guatapé, região turística situada a 80 quilômetros de Medellín, na Colômbia. Aproximadamente 150 pessoas estariam a bordo da embarcação “El Almirante” no momento do acidente. Segundo o jornal colombiano El Tiempo, até agora há três mortes confirmadas e outras 31 pessoas estão desaparecidas.

Um vídeo amador captou toda a sequência do acidente. Enquanto o barco de três andares – entre as maiores embarcações do loca, e que estaria lotado – adernava e começava a afundar, em seguida tomando para um dos lados, outras embarcações menores e jet skies circulavam ao redor. Segundo testemunhos colhidos pelo El Tiempo, a embarcação se partiu. Quando o capitão se deu conta do problema, pediu que os passageiros se movessem para o outro lado do barco, mas, com isso, houve rápida perda de estabilidade e sobreveio seu afundamento nas águas da represa.

(com Agência EFE)