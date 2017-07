Avião militar dos EUA cai no Mississippi e deixa 16 mortos

Um avião militar dos Estados Unidos caiu em uma área rural do Mississippi na noite de segunda-feira (10). O acidente provocou a morte de ao menos 16 pessoas.

A marinha americana disse que a aeronave de transporte, um KC-130 Hércules, passou por “contratempos” na altura do condado de LeFlore, no norte do estado.

A rede WSOC-TV, de Charlotte, afirmou, com base nas informações da Agência Federal de Aviação, que o voo partiu de Cherry Point, na Carolina do Norte, que abriga uma base aérea dos fuzileiros navais.

O porta-voz do FBI Brett Carr disse ao jornal New York Times que a agência está enviando funcionários ao local da queda, mas que as autoridades não acreditam ter se tratado de algo intencional.

“Estamos simplesmente tentando oferecer qualquer tipo de assistência”, disse Carr. O governador do Mississippi, Phil Bryant, pelo Facebook, classificou o acidente como uma tragédia.

Imagens publicadas por veículos de comunicação na internet mostraram a carcaça distorcida de um avião envolta em chamas, em um campo cercado por vegetação alta, e uma grande coluna de fumaça no céu.

A aeronave é usada para reabastecimento em pleno ar, transportar cargas e realizar missões táticas de passageiros. Ela é operada por três tripulantes e pode levar 92 tropas terrestres ou 64 paraquedistas, de acordo com uma descrição presente no site da marinha dos EUA.

(Com Reuters)