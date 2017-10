Ataques suicidas contra mesquitas deixam 72 mortos no Afeganistão

Homens-bomba atacaram duas mesquitas no Afeganistão nesta sexta-feira, matando 72 pessoas, entre elas crianças, segundo as autoridades locais. O número de vítimas ainda pode crescer nas próximas horas.

Um terrorista invadiu uma mesquita muçulmana xiita na capital Cabul enquanto as pessoas rezavam na noite de sexta-feira e detonou um explosivo, segundo um dos fiéis que estava presente, Mahmood Shah Husaini. A explosão matou 39 pessoas, informou o porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish. O centro religioso chamado Imam Zaman fica no distrito Dasht-e-Barchi, na região centro-oeste da cidade.

“Eu estava na sala de ablução [ritual de purificação] quando ouvi uma grande explosão, entrei na mesquita e vi todas essas pessoas sangrando”, relatou uma testemunha, Hussain Ali, descrevendo cenas de caos. “Em todo lugar ao meu redor pessoas fugiam. Eu tentei detê-las para que pudéssemos ajudar os feridos, mas todos estavam em pânico. Demorou quase uma hora para que as ambulâncias e policiais chegassem no local”, lamentou. Os corpos das vítimas estavam deitados no chão da mesquita e cobertos com um tecido preto.

Em outra ação, um homem-bomba matou 33 pessoas em uma mesquita sunita na província central de Ghor. O ataque supostamente visava um comandante local do partido anti-Talibã Jamiat, segundo o porta-voz da polícia local, Mohammad Iqbal Nizami.

Ninguém assumiu a autoria dos ataques, porém o grupo extremista Estado Islâmico (EI) é o principal suspeito. Formado por extremistas sunitas e presente no Afeganistão desde 2015, o movimento reivindicou a maioria dos atentados contra a comunidade xiita no país, geralmente cometidos durante grandes encontros para a oração.

O ataque desta sexta foi precedido por uma semana extremamente violenta, na qual 200 pessoas foram mortas, a maioria delas civis. Depois que 74 pessoas foram assassinadas na terça-feira em uma onda de ataques Talibã, 43 soldados foram mortos por bombas amarradas em carros em um ataque durante a madrugada, em Candaar na quinta-feira.

A população xiita do Afeganistão tem sido atacada com frequência neste ano – ao menos 184 pessoas morreram e 194 ficaram feridas em ataques a mesquitas e durante cerimônias religiosas, de acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado na semana passada. Entre eles estão ao menos dois atentados a mesquitas de Cabul em agosto e setembro.

(Com Reuters e AFP)