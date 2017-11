Ataque suicida em mesquita deixa ao menos 50 mortos na Nigéria

Ao menos 50 pessoas morreram em um ataque suicida a uma mesquita na cidade de Mubi, ao norte da Nigéria, nesta terça-feira. Segundo o porta-voz da polícia, Othman Abubakar, o ataque aconteceu por volta das 5h20 locais, momento em que aconteciam as preces da manhã. O homem bomba, que de acordo com a CNN tinha por volta de 17 anos e estava entre os fieis na hora do ataque.

Nenhum grupo reivindicou o atentado até o momento, mas de acordo com a Reuters, as características do ataque se assemelham à maneira de agir do Boko Haram, uma organização militante sunita do nordeste da Nigéria e que costuma organizar ataques suicidas desse tipo.

O Boko Haram tem realizado uma insurgência no país africano desde 2009 em sua tentativa de criar um estado Islâmico na região, matando mais de 20 mil pessoas e forçando cerca de 2 milhões a deixar suas casas até o momento.

Mubi é uma cidade localizada no estado de Adamawa, onde militantes do Boko Haram controlam territórios desde 2014, apesar de os insurgentes terem sido expulsos de algumas dessas áreas por soldados no início de 2015.

Em dezembro do ano passado, nesse mesmo estado, um ataque suicida cometido por duas estudantes em um supermercado lotado deixou 56 pessoas mortas.

(Com Reuters)