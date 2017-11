Ataque contra mesquita no Egito deixa pelo menos 184 mortos

Pelo menos 184 pessoas morreram e centenas ficaram feridas nesta sexta-feira em um ataque a uma mesquita na província egípcia do Sinai do Norte, de acordo com a agência estatal de notícias Mena. Segundo informações preliminares, uma grande explosão no local foi seguida da chegada de quatro carros com homens vestidos em roupas militares que abriram fogo contra os fieis.

O atentado aconteceu em Bir al-Abd, cidade a 40 km da capital provincial de el-Arish, pouco depois das orações desta sexta-feira, dia sagrado do Islã. De acordo com a mídia local, o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, se encontrará ainda hoje com oficiais de segurança para discutir o incidente. Por ora, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque.

Desde 2013, com a queda do presidente Mohamed Morsi, militantes jihadistas intensificaram ataques na província do Sinai. No ano seguinte, Cairo declarou estado de emergência na região, após um ataque suicida contra militares deixar 31 mortos. À época, a península foi descrita por Sisi como “um ninho de terroristas”, segundo a rede Al Jazeera.