A irresistível Madame Trogneux

Os elogios melosos e os olhares amorosos que Brigitte Trogneux troca com Emmanuel Macron, a forme olimpique de seu corpo de 64 verões e sua bagagem intelectual — isso já seria suficiente para fazer da primeira-dama, desde já, a personagem mais interessante da nova Presidência francesa.

Como ignorar o fato de que, além de tudo isso, ela é 24 anos mais velha do que ele? Brigitte tem três filhos e sete netos, que chamam Macron não de “vô”, mas de daddy (pai, em inglês). Talvez seja mais apropriado, pois Macron tem a mesma idade de Laurence, filha do meio de Brigitte. Aliás, os dois foram colegas de classe, na adolescência. Aliás, foi naquela época que Macron, então com 15 anos, e Brigitte, 39, se apaixonaram. Brigitte, aliás, (ah, os detalhes), dirigia o grupo de teatro de escola no qual o jovem Emmanuel atuava.

Matéria desta edição de VEJA traz os detalhes da vida dos dois, comenta o estilo Chic Bobo de Brigitte e o papel que ela terá no futuro governo.

