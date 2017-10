U2 faz show em São Paulo da turnê ‘The Joshua Tree’

zoom_out_map 1/45 Show da banda irlandesa U2 em comemoração aos 30 anos do lançamento do CD "The Joshua Tree", no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP) - 19/10/2017 (Ivan Pacheco/VEJA.com) Show da banda irlandesa U2

A banda irlandesa U2 se apresenta no estádio do Morumbi, em São Paulo, como parte da turnê em que celebra os 30 anos do disco "The Joshua Tree" - 19/10/2017

O vocalista da banda U2, Bono Vox, durante o show em comemoração aos 30 anos do lançamento do CD "The Joshua Tree", no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP) - 19/10/2017

O vocalista da banda U2, Bono Vox, durante o show em comemoração aos 30 anos do lançamento do CD "The Joshua Tree", no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP) - 19/10/2017

O vocalista da banda U2, Bono Vox, durante o show em comemoração aos 30 anos do lançamento do CD "The Joshua Tree", no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP) - 19/10/2017

Movimentação de fãs da banda U2 em frente ao Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), zona sul de São Paulo (SP) - 19/10/2017

Movimentação de fãs da banda U2 em frente ao Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), zona sul de São Paulo (SP) - 19/10/2017

