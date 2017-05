Protestos contra Temer acontecem em doze capitais

1 /13 Ato convocados por centrais sindicais e movimentos de esquerda pedem a realização de eleições diretas no país e criticam as reformas da Previdência e Trabalhista, na Avenida Paulista em São Paulo (Reinaldo Canato/VEJA.com)

3 /13 Ato convocados por centrais sindicais e movimentos de esquerda pedem a realização de eleições diretas no país e criticam as reformas da Previdência e Trabalhista, na Avenida Paulista em São Paulo (Reinaldo Canato/VEJA.com)

4 /13 Ato convocados por centrais sindicais e movimentos de esquerda pedem a realização de eleições diretas no país e criticam as reformas da Previdência e Trabalhista, na Avenida Paulista em São Paulo (Reinaldo Canato/VEJA.com)

5 /13 Ato convocados por centrais sindicais e movimentos de esquerda pedem a realização de eleições diretas no país e criticam as reformas da Previdência e Trabalhista, na Avenida Paulista em São Paulo (Reinaldo Canato/VEJA.com)

6 /13 Ato convocados por centrais sindicais e movimentos de esquerda pedem a realização de eleições diretas no país e criticam as reformas da Previdência e Trabalhista, na Avenida Paulista em São Paulo (Junoir Lago/Folhapress)

7 /13 Protesto em frente ao hotel Copacabana Palace no Rio de Janeiro, RJ, neste domingo (21), cobrando providências e prisão aos corruptos (Alessandro Buzas/Futura Press/Folhapress)

8 /13 Ato convocados por centrais sindicais e movimentos de esquerda pedem a realização de eleições diretas no país e criticam as reformas da Previdência e Trabalhista, na Avenida Paulista em São Paulo (Reinaldo Canato/VEJA.com)

9 /13 Ato convocados por centrais sindicais e movimentos de esquerda pedem a realização de eleições diretas no país e criticam as reformas da Previdência e Trabalhista, na Avenida Paulista em São Paulo (Reinaldo Canato/VEJA.com)

10 /13 Protesto em frente ao hotel Copacabana Palace no Rio de Janeiro, RJ, neste domingo (21), cobrando providências e prisão aos corruptos (Alessandro Buzas/Futura Pres/Folhapress)

11 /13 Ato convocados por centrais sindicais e movimentos de esquerda pedem a realização de eleições diretas no país e criticam as reformas da Previdência e Trabalhista, na Avenida Paulista em São Paulo (Reinaldo Canato/VEJA.com)

12 /13 Ato convocados por centrais sindicais e movimentos de esquerda pedem a realização de eleições diretas no país e criticam as reformas da Previdência e Trabalhista, na Avenida Paulista em São Paulo (Reinaldo Canato/VEJA.com)

13/13 Presidente do PT, Rui Falcão - Ato convocados por centrais sindicais e movimentos de esquerda pedem a realização de eleições diretas no país e criticam as reformas da Previdência e Trabalhista, na Avenida Paulista em São Paulo (Reinaldo Canato/VEJA.com)

Presidente do PT, Rui Falcão