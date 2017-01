O Ano Novo ao redor do mundo

zoom_out_map 1/55 Fogos de artifício marcam a celebração de Ano Novo na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (Fabio Teixeira/AFP)

Fogos de artifício marcam a celebração de Ano Novo na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (Marcelo Regua/Reuters)

Queima de fotos na Avenida Paulista, durante evento organizado pela Prefeitura para comemorar a chegada do Ano Novo em São Paulo (Ricardo Bastos/Fotoarena/Folhapress)

Queima de fotos na Avenida Paulista, durante evento organizado pela Prefeitura para comemorar a chegada do Ano Novo em São Paulo (Nelson Antoine/Framephoto/Estadão Conteúdo)

Fogos de artifício iluminam o Big Ben durante as celebrações de Ano Novo em Londres, na Inglaterra (Leon Neal/Getty Images)

Fogos de artifício iluminam Ljubljana durante as celebrações de Ano Novo na Eslovênia (/AFP)

Fogos de artifício explodem sobre a ponte General De Gaulle durante as celebrações do Ano Novo em Abidjã, Costa do Marfim (Sia Kambou/AFP)

Público se reúne ao pé da Torre Eiffel para a contagem regressiva de Ano Novo em Paris, na França (Martin Bertrand/AFP)

Fogos de artifício iluminam o Big Ben e a London Eye durante as celebrações de Ano Novo em Londres, na Inglaterra (Daniel Leal-Olivas/AFP)

Pessoas se reúnem nos arredores do Coliseu para comemorar o Ano Novo em Roma, na Itália (Filippo Monteforte/AFP)

Queima de fogos marca a chegada do Ano Novo em Amsterdã na Holanda (Koen van Weel/ANP/AFP)

Fogos de artifício explodem ao redor no edifício o mais alto do mundo, Burj Khalifa, em Dubai durante as celebrações do Ano Novo (STR/Reuters)

Pessoas se reúnem nos arredores do Coliseu para comemorar o Ano Novo em Roma, na Itália (Filippo Monteforte/AFP)

Foliões participam das celebrações de Ano Novo na praça Puerta del Sol, no centro de Madrid, na Espanha (Susana Vera/Reuters)

Fogos de artifício explodem ao lado do Palácio da Cultura durante as celebrações do Ano Novo em Varsóvia, na Polônia (Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta/Reuters)

Fogos de artifício iluminam o céu durante a chegada do Ano Novo em Hong Kong (Lam Yik Fei/Getty Images)

Chineses comemoram a chegada do Ano Novo no Parque Olímpico Forest, em Pequim (Lintao Zhang/Getty Images)

Público aguarda a chegada do Ano Novo em Times Square, Nova York (Yana Paskova/Getty Images)

Fogos de artifício explodem sobre o Portão de Brandemburgo em Berlim, na Alemanha (Odd Andersen/AFP)

Fogos de artifício explodem sobre o templo antigo do Parthenon sobre a colina da acrópole durante celebrações de Ano Novo em Atenas, na Grécia (Alkis Konstantinidis/Reuters)

Público se reúne na avenida Champs-Elysees para assistir a um show de mapeamento de laser e vídeo 3D sobre o tema da candidatura de Paris para os Jogos Olímpicos de 2024, projetado no Arco do Triunfo como parte das comemorações de Ano Novo em Paris (Lionel Bonaventure/AFP)

Público assiste ao show de fogos de artifício durante a celebração de Ano Novo em Sofia, na Bulgária (Nikolay Doychinov/AFP)

Fogos de artifício explodem acima das pirâmides durante celebrações de Ano Novo nos subúrbios da Cidade do Cairo, no Egito (Mohamed Abd El Ghany/Reuters)

Fogos de artifício explodem do Burj Khalifa, a torre a mais alta do mundo, em Dubai nos Emirados Árabes (STR/AFP)

Fogos de artifício iluminam o céu sobre o Kremlin e a Catedral de São Basílio durante as celebrações de Ano Novo em Moscou, na Rússia (Tatyana Makeyeva/Reuters)

Pessoas se reúnem para observar fogos de artifício em comemoração do Ano Novo em Karachi, no Paquistão (Akhtar Soomro/Reuters)

Fogos de artifício são vistos acima Pyongyang, capital da Coreia do Norte durante as celebrações do Ano Novo (KCNA/Reuters)

Policial guarda as imediações do Portão de Brandemburgo, durante as festas de fim de ano em Berlim, na Alemanha (Fabrizio Bensch/Reuters)

Fogos-de-artifício iluminam o céu perto das torres Petronas durante celebrações do Ano Novo em Kuala Lumpur, na Malásia (Mohd Rasfan/AFP)

Pessoas caminham entre as decorações de Natal no centro de Moscou, durante as celebrações de Ano Novo na Rússia (Vasily Maximov/AFP)

Artista palestino Yazed Abu Jarad faz os últimos retoques em uma escultura de areia que diz "Bem-vindo 2017", em uma praia no norte da Faixa de Gaza (Suhaib Salem/Reuters)

Fogos de artifício explodem durante celebrações do Ano Novo em Taipei, Taiwan (Tyrone Siu/Reuters)

Pessoas posam para fotos enquanto participam de um evento de contagem regressiva de Ano Novo em Pequim, na China (Thomas Peter/Reuters)

Policiais ficam de guarda durante as celebrações de Ano Novo, em Xangai, na China (Aly Song/Reuters)

Público assiste a queima de fogos de artifício durante as celebrações de Ano Novo em Quezon City, nas Filipinas (Ezra Acayan/Reuters)

Fogos de artifício explodem durante celebrações de Ano Novo em Hong Kong (Bobby Yip/Reuters)

Público caminha através de uma instalação de luzes durante as celebrações de Ano Novo em Colônia, na Alemanha (Wolfgang Rattay/Reuters)

Fogos de artifício explodem atrás do monumento do herói nacional Jose Rizal durante celebrações do Ano Novo no parque de Luneta, metro Manila, nas Filipinas (Romeo Ranoco/Reuters)

Papa Francisco visita o presépio montado na Praça de São Pedro após a última missa do ano, no Vaticano (Alessandro Bianchi/Reuters)

Público caminha através de uma instalação de luzes durante as celebrações de Ano Novo em Colônia, na Alemanha (Wolfgang Rattay/Reuters)

Mulheres tiram uma selfie ao lado de um oficial de polícia enquanto participam nas celebrações de Ano Novo, em Xangai na China (Aly Song/Reuters)

Fogos de artifício explodem em torno do monumento de Selamat Datang durante celebrações de Ano Novo em Jakarta, na Indonésia (Beawiharta/Reuters)

Queima de fogos de artifício em Hong Kong fazem parte da celebração de ano novo na China - 31/12/2016 (Bobby Yip/Reuters)

Neozelandeses observam a queima de fogos em comemoração de ano novo em Auckland, Nova Zelândia - 31/12/2016 (Dave Rowland/Getty Images)

Queima de fogos no centro da cidade de Manila comemora chegada do ano de 2017 nas Filipinas - 31/12/2017 (Ezra Acayan/Reuters)

Chineses lotam praça no centro de Hong Kong para a contagem regressiva do fim do ano de 2016 e chegada de 2017 - 31/12/2016 (Bobby Yip/Reuters)

Fogos de artifício explodem na Baía Marina, para celebrar a chegada do ano novo no Singapura - 31/12/2016 (Edgar Su/Reuters)

Fogos de artifício explodem na Baía Marina, para celebrar a chegada do ano novo no Singapura - 31/12/2016 (Yong Teck Lim/Reuters)

Sul-coreanos comemoram o réveillon soltando fogos em uma avenida no centro de Seul - 31/12/2016 (Jung Yeon-Je/AFP)

Japoneses celebram chegada do ano novo com óculos e fantasias no centro da cidade de Tóquio - 31/12/2016 (Kim Kyung-Hoon/Reuters)

Público lança balões para o céu enquanto participam de celebrações de Ano Novo em Tóquio, no Japão (Issei Kato/Reuters)

Japoneses celebram o ano novo com milhares de bolhas de sabão e balões brancos, pedindo paz, em Tóquio - 31/12/2016 (Issei Kato/Reuters)

Garota veste óculos brilhante para comemorar a chegada de 2017, em Sydney, na Austrália - 31/12/2016 (Jason Reed/Reuters)

Sydney celebra ano novo com espetáculo de fogos no Opera House - 31/12/2016 (Brett Hemmings/Getty Images)