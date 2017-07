Jogos da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

1. Thiago Neves, do Cruzeiro, comemora gol contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio do Mineirão zoom_out_map 1/11 Thiago Neves, do Cruzeiro, comemora gol contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio do Mineirão. (Cruzeiro 3 x 1 Palmeiras) (Vinnicius Silva/Raw Image//Folhapress) Thiago Neves, do Cruzeiro, comemora gol contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio do Mineirão

2. cruzeiro-palmeiras-20170709-013 zoom_out_map 2/11 O jogador Luan, do Palmeiras, disputa bola com o jogador Thiago Neves, do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Mineirão. (Cesar Greco/S.E. Palmeiras)

3. cruzeiro-palmeiras-20170709-012 zoom_out_map 3/11 O jogador Zé Roberto, do Palmeiras, disputa bola com o jogador Lucas Romero, do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, Estádio Mineirão. (Cesar Greco/S.E. Palmeiras)

4. Wellington Silva marca para o Fluminense contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, Salvador zoom_out_map 4/11 Wellington Silva marca para o Fluminense contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, Salvador. (Bahia 1 x 1 Fluminense) (Lucas Mercon/Fluminense F.C.)

5. bahia-fluminense-20170709-016 zoom_out_map 5/11 Disputa de bola na partida entre Bahia e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, Salvador (Lucas Mercon/Fluminense F.C.)

6. Disputa de bola na partida entre Bahia e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, Salvador zoom_out_map 6/11 Disputa de bola na partida entre Bahia e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, Salvador (Lucas Mercon/Fluminense F.C.)

7. Jogadores do Avaí comemoram gol contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre zoom_out_map 7/11 Jogadores do Avaí comemoram gol contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre. (Grêmio 0 x 2 Avaí) (Vinicius Costa/Futura Press/Folhapress) Jogadores do Avaí comemoram gol contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre

8. Disputa de bola na partida entre Grêmio e Avaí, pelo Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre zoom_out_map 8/11 Disputa de bola na partida entre Grêmio e Avaí, pelo Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

9. O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, na partida contra o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre zoom_out_map 9/11 O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, na partida contra o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

10. Disputa de bola na partida entre Grêmio e Avaí, pelo Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre zoom_out_map 10/11 Disputa de bola na partida entre Grêmio e Avaí, pelo Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)