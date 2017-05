Imagens do dia 29 de maio

zoom_out_map 1/7 Papa Francisco recebe o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau durante audiência privada no Vaticano - 29/05/2017 (Osservatore Romano/Reuters) Papa Francisco recebe o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau durante audiência priavada no Vaticano - 29/05/2017

zoom_out_map 2/7 Homem beija a mão de sua noiva enquanto praticam esqui aquático com as roupas do casamento na baía de Jounieh, ao norte de Beirute, no Líbano - 29/05/2017 (Patrick Baz/AFP) Homem beija a mão de sua noiva enquanto praticam esqui aquático com as roupas do casamento na baía de Jounieh, ao norte de Beirute, no Líbano - 29/05/2017

zoom_out_map 3/7 Policiais fazem patrulha durante uma corrida de rua no centro de Londres. A Operação Temperer, que envolveu o envio de tropas armadas em patrulha conjunta com a polícia após os atentados de Manchester será encerrada após anúncio da primeira-ministra Theresa May, da redução do nível de ameaça terrorista no país - 29/05/2017 (Daniel Leal-Olivas/AFP) Policiais fazem patrulha durante uma corrida de rua no centro de Londres. A Operação Temperer, que envolveu o envio de tropas armadas em patrulha conjunta com a polícia após os atentados de Manchester será encerrada após anúncio da primeira-ministra Theresa May, da redução do nível de ameaça terrorista no país - 29/05/2017

zoom_out_map 4/7 Flores e balões são deixados em um memorial às vítimas do ataque terrorista na Manchester Arena na St Ann's Square, em Manchester, na Inglaterra - 29/05/2017 (Phil Noble/Reuters) Flores e balões são deixados em um memorial às vítimas do ataque terrorista na Manchester Arena na St Ann's Square, em Manchester, na Inglaterra - 29/05/2017

zoom_out_map 5/7 Pessoas assistem ao noticiário sobre um teste com míssil balístico da Coreia do Norte em uma estação ferroviária em Seul, na Coreia do Sul - 29/05/2017 (Kim Hong-Ji/Reuters) Pessoas assistem ao noticiário sobre um teste com míssil balístico da Coreia do Norte em uma estação ferroviária em Seul, na Coreia do Sul - 29/05/2017

zoom_out_map 6/7 Menino aprende a ler o Alcorão em uma madrassa, ou escola religiosa islâmica, durante o mês sagrado de Ramadã, nos arredores de Agartala, na Índia - 29/05/2017 (Jayanta Dey/Reuters) Menino aprende a ler o Alcorão em uma madrassa, ou escola religiosa islâmica, durante o mês sagrado de Ramadã, nos arredores de Agartala, na Índia - 29/05/2017