Imagens do dia 27 de setembro

Autoridades ucranianas evacuaram cerca de 30 mil pessoas da região central de Vinnytsya, depois que um enorme depósito de munições militares pegou fogo e desencadeou conchas de artilharia e explosões que os promotores estavam tratando como um ato de "sabotagem" - 27/09/2017 (Gleb Garanich/Reuters) Explosão em um depósito de munições militares na Ucrânia

Papa Francisco é fotografado em meio a fiéis durante a audiência geral de quarta-feira na Praça de São Pedro, no Vaticano - 27/09/2017 (Alessandro Bianchi/Reuters) Papa Francisco é fotografado em meio a fiéis durante a audiência geral de quarta-feira na Praça de São Pedro, no Vaticano - 27/09/2017

Mulheres do Exército distribuem doces e panfletos para crianças da favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, enquanto a operação de busca continua com revistas nas entradas da comunidade - 27/09/2017 (Mathilde Missioneiro/Folhapress) Mulheres do Exército distribuem doces e panfletos na Rocinha

Moradores estendem faixas pedindo paz em passarela na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro - 27/09/2017 (Eduardo Anizelli/Folhapress) Moradores estendem faixas pedindo paz na Rocinha no Rio

Representantes da francesa Engie comemoram durante leilão de hidrelétricas promovido pelo governo federal, em São Paulo - 27/09/2017 (Paulo Whitaker/Reuters) Leilão de quatro hidrelétricas

Protesto contra privatização de usinsas da CEMIG durante leilão de quatro hidrelétricas realizada pela ANEEL, na sede da B3, em São Paulo (SP) - 27/09/2017 (Paulo Whitaker/Reuters) Leilão de quatro hidrelétricas

Um pequeno grupo de manifestantes indígenas entrou em confronto com seguranças, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, ao tentar furar o bloqueio do corredor de acesso à sala onde ocorre a 14ª Rodada de Licitações de Blocos para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - 27/09/2017 (Bruno Kelly/Reuters) Leilão de quatro hidrelétricas

Cerimônia da rodada de licitações realizado, no Windsor Barra Hotel, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro - 27/09/2017 (Bruno Kelly/Reuters) PETRÓLEO/GÁS/LEILÃO/14ª RODADA/ANP - ECONOMIA

Homem carrega água em um bairro destruído pelo furacão Maria, na cidade de Canovanas, em Porto Rico - 27/09/2017 (Garcia Rawlins/Reuters) Furacão Maria

Um jovem judeu segura uma arma de brinquedo ao lado de um homem segurando uma galinha, durante o ritual de Kaparot, onde as galinhas brancas são abatidas como um gesto de expiação simbólica dos pecados, nas celebrações do Yom Kippur, o Dia judeu da expiação, no bairro Mea Shearim em Jerusalém - 27/09/2017 (Ronen Zvulun/Reuters) Um jovem judeu segura uma arma de brinquedo ao lado de um homem segurando uma galinha, durante o ritual de Kaparot, onde as galinhas brancas são abatidas como um gesto de expiação simbólica dos pecados, nas celebrações do Yom Kippur, o Dia judeu da expiação, no bairro Mea Shearim em Jerusalém - 27/09/2017

O fotógrafo Cathal McNaughton capta o olhar de um refugiado rohingya no acampamento Cox's bazar, em Bangladesh, enquanto espera receber ajuda - 27/09/2017 (Cathal McNaughton/Reuters) O fotógrafo Cathal McNaughton capta o olhar de um refugiado rohingya no acampamento Cox's bazar, em Bangladesh, enquanto espera receber ajuda - 27/09/2017

Uma semana após o terremoto que matou mais de 300 pessoas no centro do México, uma mulher com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima nas mãos, consola outra pelo desespero de não ter encontrado parentes nos escombros de um prédio que desabou - 27/09/2017 (Pedro Pardo/AFP) Uma semana após o terremoto que matou mais de 300 pessoas no centro do México, uma mulher com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima nas mãos, consola outra pelo desespero de não ter encontrado parentes nos escombros de um prédio que desabou - 27/09/2017