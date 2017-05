Imagens do dia 25 de maio

Ameaça de bomba obriga evacuação do prédio do Ministério das Cidades em Brasília (DF) - 25/05/2017

1 /9 Ameaça de bomba obriga evacuação do prédio do Ministério das Cidades em Brasília (DF) - 25/05/2017 (Pedro Ladeira/Folhapress)

3/9 Soldados do Exército fazem a segurança em frente ao prédio do Ministério da Agricultura em Brasília após decreto presidente Michel Temer que convocou as Forças Armadas para garantir a ordem na Esplanada dos Ministérios em decorrência dos protestos que pediam a sua saída do governo - 25/05/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

