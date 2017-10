Imagens do dia 23 de outubro

Um casal é fotografado caminhando em um parque com o chão coberto pelas folhas amarelas do outono, perto de Pristina, em Kosovo - 23/10/2017

1 /5 Um casal é fotografado caminhando em um parque com o chão coberto pelas folhas amarelas do outono, perto de Pristina, em Kosovo - 23/10/2017 (Armend Nimani/AFP)

2 /5 Aldeões são fotografados carregando suas colheitas ao pôr do sol em Liuzhou, região autónoma de Guangxi Zhuang, na China - 23/10/2017 (STR/Reuters)

3 /5 Bombeiros franceses observam um avião que tenta conter as chamas de um incêndio florestal que queimou mais de 2.000 hectares de floresta na Ilha da Córsega - 23/10/2017 (Pascal Pochard-Casabianca/AFP)

4 /5 Uma rodovia é afetada e tem parte da pista deslizando barranco abaixo após chuvas torrenciais causadas pelo tufão Lan, em Kishiwada, no Japão - 23/10/2017 (Kyodo/Reuters)

5/5 A atriz grega Katerina Lehou, acende uma tocha com raios do sol refletidos em um espelho parabólico durante o ensaio geral para a cerimônia de iluminação da lua olímpica para os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang 2018, no local das antigas Olimpíadas da Grécia - 23/10/2017 (Alkis Konstantinidis/Reuters)

