Imagens do dia 22 de novembro

zoom_out_map 1/8 Anthony Garotinho chega à sede da Polícia Federal, no centro do Rio - O ex-governador Anthony Garotinho é preso em mais um desdobramento da Operação Chequinho - 22/11/2017 (André Melo/Agência Tempo/) Anthony Garotinho chega à sede da Polícia Federal, RJ

zoom_out_map 2/8 Em Mar del Plata, famílias acompanham as buscas do submarino desaparecido com 44 a bordo - 22/11/2017 (Marcos Brindicci/) Em Mar del Plata - submarino desaparecido

zoom_out_map 3/8 Treinador abre a boca de um tigre para que seus dentes sejam examinados por um veterinário em um parque de vida selvagem em Qingdao, província de Shandong, na China - 21/11/2017 (Stringer/) Treinador abre a boca de um tigre para que seus dentes sejam examinados por um veterinário em um parque de vida selvagem em Qingdao, província de Shandong, na China - 21/11/2017

zoom_out_map 4/8 Cão descansa em meio a uma cerca de arame farpado após a primeira nevasca da estação em Ankara, na Turquia - 21/11/2017 (Gokhan Balci/Anadolu Agency/) Cão descansa em meio a uma cerca de arame farpado após a primeira nevasca da estação em Ankara, na Turquia - 21/11/2017

zoom_out_map 5/8 Mulher escreve em um livro dentro de um monumento itinerante chamado 'Prijedor 92' do lado de fora do Tribunal dos Crimes de Guerra da Iugoslávia em Haia na Holanda durante julgamento do general sérvio Ratko Mladic - 22/11/2017 (Cris Toala Olivares/) Mulher escreve em um livro dentro de um monumento itinerante chamado 'Prijedor 92' do lado de fora do Tribunal dos Crimes de Guerra da Iugoslávia em Haia na Holanda durante julgamento do general sérvio Ratko Mladic - 22/11/2017

zoom_out_map 6/8 O ex-gerente da Transpetro José Antônio de Jesus, preso na 47ª fase da Lava Jato, no IML de Curitiba (PR) para exame de corpo de delito - 22/11/2017 (Vagner Rosário/) O ex-gerente da Transpetro José Antônio de Jesus

zoom_out_map 7/8 Grupo usa máscaras da primeira-Ministra Theresa May durante um protesto do lado de fora do Parlamento no dia em que o ministro das Finanças, Philip Hammond, apresenta seu orçamento em Londres - 22/11/2017 (Peter Nicholls/) Grupo usa máscaras da primeira-Ministra Theresa May durante um protesto do lado de fora do Parlamento no dia em que o ministro das Finanças, Philip Hammond, apresenta seu orçamento em Londres - 22/11/2017