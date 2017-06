Imagens do dia 07 de junho

zoom_out_map 1/7 Homem carrega sua filha nas costas depois de fugir de sua casa devido aos combates entre as forças iraquianas e jihadistas do Estado islâmico no distrito de al-Zanjili em Mosul, no Iraque - 07/06/2017 (Erik de Castro/Reuters) Homem carrega sua filha nas costas depois de fugir de sua casa devido aos combates entre as forças iraquianas e jihadistas do Estado islâmico no distrito de al-Zanjili em Mosul, no Iraque - 07/06/2017

zoom_out_map 2/7 Papa Francisco é tocado por fiéis durante audiência semanal na praça de São Pedro no Vaticano - 07/06/2017 (Osservatore Romano/AFP) Papa Francisco é tocado por fiéis durante audiência semanal na praça de São Pedro no Vaticano - 07/06/2017

zoom_out_map 3/7 Criança é resgatada durante um ataque terrorista ao parlamento iraniano no centro de Teerã - 07/06/2017 (Omid Vahabzadeh/Tima Agency/Reuters) Criança é resgatada durante um ataque terrorista ao parlamento iraniano no centro de Teerã - 07/06/2017

zoom_out_map 4/7 O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, e o ministro relator Herman Benjamin, na chegada ao plenário do TSE, em Brasília, para o segundo dia do julgamento da chapa Dilma-Temer - 07/06/2017 (Daniel Teixeira/Estadão Conteúdo) O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, e o ministro relator Herman Benjamin, na chegada ao plenário do TSE, em Brasília, para o segundo dia do julgamento da chapa Dilma-Temer - 07/06/2017

zoom_out_map 5/7 Manifestantes usam máscaras de Michel Temer, Antonio Imbassahy, Aécio Neves e Aloysio Nunes durante protesto em frente ao prédio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, no segundo dia do julgamento da chapa Dilma-Temer - 07/06/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Manifestantes usam máscaras de Michel Temer, Antonio Imbassahy, Aécio Neves e Aloysio Nunes durante protesto em frente ao prédio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, no segundo dia do julgamento da chapa Dilma-Temer - 07/06/2017

zoom_out_map 6/7 A primeira-ministra inglesa, Theresa May durante discurso de campanha para apoiadores do Partido Conservador em Norwich, na Inglaterra - 07/06/2017 (Toby Melville/Reuters) A primeira-ministra inglesa, Theresa May durante discurso de campanha para apoiadores do Partido Conservador em Norwich, na Inglaterra - 07/06/2017